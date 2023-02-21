شوبير: الأهلي لازم يكسب صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أهمية مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في دور مجموعات دوري الأبطال، مشددًا على ضرورة حصد 3 نقاط على الأقل من المباراتين.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: الأهلي لازم يكسب صن داونز من أجل الابتعاد عن الحسابات، أو يجمع 4 نقاط من المباراتين، والصعود هذه المرة مهم جدًا للنادي الأهلي.

وأضاف: هناك أندية في إفريقيا مش حابة إن الأهلي يكمل في دوري الأبطال، لأنه لما يكمل في البطولة إما بيفوز بها أو بيوصل للنهائي، لذلك لابد إن الأهلي يخرج بنتائج إيجابية، لأن صن داونز إذا ضمن الصعود مبكرًا سيلعب بالصف الثاني.

وفي سياق آخر، قال شوبير: الأهلي تلقى عرضًا من نادي بشكتاش التركي لضم أليو ديانج، وليس لديه مانع في رحيل اللاعب لكن بشرط الحصول على مبلغ 8 ملايين دولار، والعرض التركي وصل إلى 5 أو 6 ملايين دولار.

وأضاف شوبير: الأمر الثاني هو ضمان حصول الأهلي على خدمات جاكسون موليكا في الموسم الجديد، مقابل انتقال ديانج، ودفع مقابل مادي لإتمام الصفقة، وإذا توصل الناديان لاتفاق سينتقل ديانج خلال الوقت الحالي على أن ينتقل موليكا في الصيف المقبل، حيث جرى فتح باب القيد في تركيا حتى 5 مارس المقبل، بسبب أحداث الزلزال الأخير.