الأهلي في مواجهة أسوان .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الشارقة - اميمة ياسر - تُقام اليوم الثلاثاء 3 مواجهات بمنافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، كما تستكمل اليوم منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وإقامة منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

أسوان × الأهلي الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports1

الإسماعيلي × عزل المحلة الساعة الخامسة مساء على قناة ON Time Sports2

حرس الحدود × فاركو الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports1

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

جامبيا × تونس الساعة الرابعة عصرا

بنين × زامبيا الساعة السابعة مساءا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آنتراخت فرانكفورت الألماني × نابولي الإيطالي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium