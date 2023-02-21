شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق والان مع تفاصيل الخبر
وظهر اللاعبان أمس في أحد البرامج الرياضية بدون الحصول على إذن من الإدارة ما استوجب توقيع العقوبة والإعلان عنها من قبل الإدارة من مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بالتعليمات وتأتي هذه الخطوة لبث روح الانضباط بين اللاعبين والإلتزام ووحدة صف الفريق.
تقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.
وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.