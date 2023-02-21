اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم النتائج الإيجابية لفريق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز المصرى، لكن إدارة النادى السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي، قررت توقيع عقوبات مالية على كلا من ابراهيم حسن وأحمد عيد، بواقع خصم 20 ألف جنيه من مستحقاتهم لعدم امتثالهم لتعليمات الإدارة في وقت سابق بعدم الظهور فى أى برامج رياضية إلا بعد الحصول على إذن من إدارة النادى مسبقا.

 

وظهر اللاعبان أمس في أحد البرامج بدون الحصول على إذن من الإدارة ما استوجب توقيع العقوبة والإعلان عنها من قبل الإدارة من مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بالتعليمات وتأتي هذه الخطوة لبث روح الانضباط بين اللاعبين  والإلتزام ووحدة صف الفريق.

 

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الممتاز هذا الموسم.

 

تقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.

 

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا