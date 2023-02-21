شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم النتائج الإيجابية لفريق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز المصرى، لكن إدارة النادى السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي، قررت توقيع عقوبات مالية على كلا من ابراهيم حسن وأحمد عيد، بواقع خصم 20 ألف جنيه من مستحقاتهم لعدم امتثالهم لتعليمات الإدارة في وقت سابق بعدم الظهور فى أى برامج رياضية إلا بعد الحصول على إذن من إدارة النادى مسبقا.

وظهر اللاعبان أمس في أحد البرامج الرياضية بدون الحصول على إذن من الإدارة ما استوجب توقيع العقوبة والإعلان عنها من قبل الإدارة من مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بالتعليمات وتأتي هذه الخطوة لبث روح الانضباط بين اللاعبين والإلتزام ووحدة صف الفريق.