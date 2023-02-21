شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى لـ أحمد رفعت فى الجيم بعد غيابه عن المشاركة مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، العائد مؤخراً إلى صفوف فريقه بعد رحلة احتراف قصيرة فى الوحدة الإماراتى، برنامجا تدريبيا خاصا فى صالة الجيم، وذلك فى ظل استبعاده من المشاركة فى المباريات الأخيرة للفريق، ويسعى رفعت إلى استعادة لياقته للحصول على فرصة مع الفريق.

ويستعد فيوتشر لمباراته المرتقبة أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 19 من عمر الدورى، والتى يستضيفها استاد السلام.

وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز فى مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدورى الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان فى 3 مباريات بالدورى، ولقاء آخر فى الكونفدرالية والذى جمع الفريقين وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ومباراة واحدة فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتى توج بها فيوتشر فى الموسم الماضى.

وفاز فيوتشر على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى مسابقة كأس الرابطة المصرية وفى الدورى العام تعادل بيراميدز أمام فيوتشر سلبيا فى الأسبوع الخامس عشر فى الموسم السابق ثم فاز فيوتشر أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الأسبوع الـ32 فى الموسم الماضى للدورى.

أما فى الموسم الحالى فتعادل الفريقان بهدف لمثله فى الدور الأول من الدورى، قبل أن يجددا نفس النتيجة فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكى المغربى يوم الأحد المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.