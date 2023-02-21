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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة أسوان اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين، لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاث هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وأخيراً أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كولر
وقاد كولر الأهلى فى 25 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.