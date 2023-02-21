شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة أسوان اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين، لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاث هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وأخيراً أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



كولر

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك في الجولات الأخيرة للدوري.

وقاد كولر الأهلى فى 25 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.