شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة أسوان بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره أسوان على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويفقد الأهلى جهود 8 لاعبين أمام أسوان هم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويسعى أسوان لتحقيق مفاجأة جديدة فى الدورى، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بالزمالك عن طريق استغلال تراجع الأهلى فنياً وبدنياً فى مبارياته الأخيرة ويعانى الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالى المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة فى تجنب التراجع البدنى.