شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على غزل المحلة تاريخياً قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، فريق غزل المحلة اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى تاريخ لقاءات الفريقين خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، وذلك على النحو التالي ..





الدورى العام

لعب الإسماعيلى والمحلة 83 مباراة، حقق الدراويش الفوز في 31 مباراة وانتهت 37 مباراة بالتعادل فيما حقق المحلة الفوز في 15 مباراة، وسجل الاسماعيلى 84 هدفا بينما سجل الغزل 66 هدفا، وخرج الدراويش في 36 مباراة بكلين شيت.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 54 لاعبًا بدون هدف لاعب المحلة .. أيمن الجمل 5 أهداف، على أبو جريشة وأسامه خليل وحماده الرومى ومحمد صلاح أبو جريشة وإيمانويل بناهينى 3 أهداف لكلا منهم، فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وخالد القماش ومحمد حازم وعماد سليمان وإسماعيل توتو وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد بركات وعبد الله السعيد وعمر جمال وحسنى عبد ربه ومحمد فضل وآرى بابل وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم، فكرى راجح وشحته وأبو بكر غازى وحسن درويش وصبرى المنياوى وشحته دسوقى وطارق الصاوى وحمدى نوح وعاطف عبد العزيز وياسر عزت وأحمد العجوز وفوزى جمال وعصام عبد العال ومجدى الصياد وشريف كراويه وحمام إبراهيم وممادو كيتا وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد عبد الستار وأحمد فتحى ومحمد حمص ومصطفى كريم ومهاب سعيد ومعتصم سالم وعمرو السولية وأحمد فتحى وكريم الضو وتوريك جبرين وفخر الدين بن يوسف وحازم مرسي هدفًا لكلا منهم بجانب لاعب المحلة فى مرماه.

كأس مصرلعب الفريقان 8 مباريات، فاز الإسماعيلى 2 تعادل 4 خسر 2، له 8 أهداف عليه 8 أهداف، كلين شيت 3 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين “

الهدافين .. على أبو جريشة هدفين، فتحى نافع وآمين دابو وأسامه خليل وإيهاب جلال وعماد النحاس ومحمد صلاح أبو جريشة هدفًا لكلا منهم.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث سيدير اللقاء نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه سمير جمال مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد عباس قابيل وشريف عبد الله.

وتعتبر هذه المباراة الـ 2 التي يديرها نادر قمر الدولة للإسماعيلي طوال تاريخه، حيث فاز الاسماعيلى على سموحة بهدف دون رد في الدوري في 13 يوليو 2022 بصافرة نادر قمر الدولة

وأشهر الإنذارات لـ 3 لاعبين وهم محمد دسوقي ومحمد فوزي ومحمد هاشم.