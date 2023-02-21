شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على كريستو بعد إصابته فى بطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الطبى لفريق الأهلى اتصالاً بنظيره فى منتخب تونس للشباب للاطمئنان على محمد الضاوى "كريستو" لاعب الأهلى بعدما تعرض لإصابة خلال معسكر منتخب بلاده.

ويلقى منتخب تونس مع جامبيا في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية فى أولى مباريات المنتخبين ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى انطلقت أول أمس الأحد، بمصر وتستمر حتى 12 مارس المقبل.

واشتكى كريستو المُنضم للأهلى فى يناير الماضى قادماً من النجم الساحلى التونسى من شد خفيف في العضلة الأمامية خلال مران منتخب تونس للشباب.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على كريستو من خلال التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب تونس وأكد الأخير أن إصابة اللاعب بسيطة ولا تدعو للقلق.

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا اليوم على نظيره أسوان على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز ، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الاهلى وأسوان ومكون من :"محمود البنا حكما للساحة، أحمد حسام وأحمد نوفل كمساعدين، إبراهيم محجوب حكما رابعا، محمد صباحي حكم الفيديو، عمر فتحي مساعد حكم الفيديو".