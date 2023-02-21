شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بندقية 10 متر و25 متر مسدس ببطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، منافسات بندقية 10 متر رجال وسيدات ونهائيتها بالإضافة إلى منافسات 25 متر مسدس سيدات فى إطار منافسات اليوم الثالث ببطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس)، والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى وعضو الاتحاد الدولى للرماية.

وكانت قد أسفرت نتائج اليوم الثانى بمنافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط ومنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية 2023 الآتى..

نتائج منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط..

فوز (الهند) بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء فريق (صربيا) فى المركز الثانى وحصد فضية البطولة، ثم جاء فريق (ألمانيا) فى المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط كالتالى..

فريق الهند المركز الألأول وحصد الميدالية الذهبية، المجر الثانى والميدالية الفضية وأخيرا فريق ألمانيا فى المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.