شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يعلن اعتزاله الكرة وأسوان يكرمه قبل انطلاق مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اللاعب عمرو الحلوانى نجم أسوان السابق بالدورى الممتاز موسم 2020 / 2021 اعتزاله رسميا كرة القدم، معتزا بالفترة التى قضاها بالملاعب وارتدى خلالها تيشيرت الأزرق وشغل الجبهة اليسرى لنادى أسوان.
وأحرز الحلوانى وصنع العديد من الأهداف خلال موسم مشاركاته بالدورى وكأس مصر مع أسوان.
وستشهد مباراة اليوم بين أسوان والأهلى باستاد أسوان قبل انطلاقها تكريم نادى أسوان للاعبه السابق عمرو الحلوانى الذى مثل النادى الأهلى سنوات بقطاع الناشئين والفريق الأول وكان أحد المحترفين المصريين بالخارج.
وتقديرا لما شهدته فترة تمثيله لنادى أسوان من أداء تميز بالإجادة والإخلاص ونالت تلك الفترة استحسان وحب وتشجيع واحترام كل المنتمين لنادى أسوان على كل المستويات مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين والمدربين وجماهير نادى أسوان الوفية يتشرف نادى أسوان بالتعاون مع إدارة الكرة بالنادى الأهلى فى تقديم لفتة تكريم لاعبهم السابق قبل إنطلاق مباراة أسوان والأهلى.
يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.
ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20