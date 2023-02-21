شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يعلن اعتزاله الكرة وأسوان يكرمه قبل انطلاق مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللاعب عمرو الحلوانى نجم أسوان السابق بالدورى الممتاز موسم 2020 / 2021 اعتزاله رسميا كرة القدم، معتزا بالفترة التى قضاها بالملاعب وارتدى خلالها تيشيرت الأزرق وشغل الجبهة اليسرى لنادى أسوان.

وأحرز الحلوانى وصنع العديد من الأهداف خلال موسم مشاركاته بالدورى وكأس مصر مع أسوان.

وستشهد مباراة اليوم بين أسوان والأهلى باستاد أسوان قبل انطلاقها تكريم نادى أسوان للاعبه السابق عمرو الحلوانى الذى مثل النادى الأهلى سنوات بقطاع الناشئين والفريق الأول وكان أحد المحترفين المصريين بالخارج.

وتقديرا لما شهدته فترة تمثيله لنادى أسوان من أداء تميز بالإجادة والإخلاص ونالت تلك الفترة استحسان وحب وتشجيع واحترام كل المنتمين لنادى أسوان على كل المستويات مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين والمدربين وجماهير نادى أسوان الوفية يتشرف نادى أسوان بالتعاون مع إدارة الكرة بالنادى الأهلى فى تقديم لفتة تكريم لاعبهم السابق قبل إنطلاق مباراة أسوان والأهلى.