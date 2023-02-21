شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن فوز غائب على الأهلى منذ 25 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويعود الأهلى لأجواء الدورى المصرى، بعدما غاب فى آخر 3 جولات لانشغاله بكأس العالم للأندية ثم دورى أبطال أفريقيا.

ويفتش أبناء زهرة الجنوب عن الفوز الثانى عن الأهلى بعدما حقق أسوان فوزه الأول على المارد الأحمر فى 26 مارس 1998 باستاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهم أيمن عبد العليم وأحمد رسلان.

يتمسك أيمن الرمادى المدير الفنى لأسوان بالخروج من مباراة الأهلى بنتيجة إيجايبة على غرار المباراة الكبيرة التى قدمها تماسيح النيل أمام الزمالك ليخطف النقاط الثلاث من أنياب الفارس الأبيض.

ويسعى أسوان لتحقيق مفاجأة جديدة فى الدورى، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بالزمالك عن طريق استغلال تراجع الأهلى فنياً وبدنياً فى مبارياته الأخيرة ويعانى الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالى المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة فى تجنب التراجع البدني.

ويعول تماسيح النيل على تألق المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى والنيجيرى رافايل أباجو لاعب الوسط، بخلاف بعض العناصر المميزة، مثل إيفونا ومحمد حمدى زكى وعماد فتحي.