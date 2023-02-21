شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وما هي القنوات الناقلة للقمة المرتقبة.

يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد، نظيره ريال مدريد في قمة مرتقبة تقام بينهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد يكون ريال مدريد بمثابة العقدة في الآونة الأخيرة لليفربول، إذ فشل الريدز في الفوز عليه في آخر 6 مباريات، فخسر 5 وتعادل في واحدة.

لا يمر النادي الملكي بأفضل أحواله، رغم أنه سيدخل مباراة ليفربول منتشيًا بتحقيق كأس العالم للأندية ثم الفوز على إلتشي وأوساسونا.



ليفربول وضعه ليس مختلفًا، فهو يعاني أيضًا من تذبذب النتائج المحلية، وأصبح أكبر أحلامه هو التواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

يذكر أن آخر مرة التقى الفريقان لحساب دور الـ16 فاز ليفربول ذهابًا وإيابًا، وشهدت مباراة الإياب تحديدًا أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، بفوز رفقاء ستيفن جيرارد 4-0 آنذاك.



تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمجريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة القطرية خصصت قناة beIN Sports HD 1 Premium لنقل مجريات مباراة ليفربول وريال مدريد، ويمكن متابعة التغطية باللغة الإنجليزية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول



beIN Sports HD 1 Premium

beIN Sports HD 1 English



أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وليفربول، للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي، وذلك من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.



وهناك وسيلة أخرى، مدفوعة حالها كحال المنصة الإعلامية لبي إن، وهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ستقام مباراة ليفربول وريال مدريد، مساء الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.