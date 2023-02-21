شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري 2022_2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء ضد نظيره أسوان، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

تنطلق المباراة على ملعب أسوان، وتنقل على الهواء مباشرة بتعليق أيمن الكاشف.

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة الأهلي وأسوان عبر قناة أون تايم سبورت.

يدخل الأهلي مباراة اليوم متصدرا ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

كما تعد مباراة اليوم هي أولى مواجهات الأهلي المحلية عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق المارد الأحمر فيها المركز الرابع بعد الخسارة من فلامنجو بطل البرازيل.