شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ليفربول ضد الريال فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى ريال مدريد الاسباني مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويتولى الحكم الرومان إستفان كوفاكس مهمة إدارة مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبأ.

وتحمل مباراة ليفربول ضد الريال طابعًا ثأريًا للريدز، فالنادي الإنجليزي خسر في 3 من آخر 4 مباريات خاضها أمام الريال في دوري الأبطال، ومنها نهائيي 2022 و2018.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف.

أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

يدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والتعادل في خمس بينما تلقى 7 هزائم.

بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.