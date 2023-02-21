شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 التي أقيمت في ملعب الثمامة في قطر.

وأقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب، وذلك في ملعب الثمامة في قطر.

وتستضيف قطر الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، وذلك بدءا من ثمن النهائي مرورا إلى نصف النهائي.

وتأهلت 4 فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مقدمتها الهلال السعودي حامل اللقب، بالإضافة إلى مواطنه الهلال، وكذلك الدحيل القطري وفولاد خوزستان الإيراني.

الهلال تأهل بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز مواطنه الشباب على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-0.

وفشل الفيصلي في إكمال عقد المثلث السعودي في ربع النهائي، وذلك بعدما خسر من فولاد خوزستان بهدف نظيف في ثمن النهائي.

أما الدحيل، فكان الفريق الوحيد الذي وصل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح، وذلك على حساب مواطنه الدحيل في أولى مباريات ثمن النهائي.



وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب عن وقوع الهلال السعودي، حامل اللقب، في مواجهة فريق فولاد خوزستان الإيراني.

في المقابل، ستجمع المباراة الأخرى من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بين فريقي الشباب السعودي والدحيل القطري.



وستُقام مباراتا الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب يوم الخميس المقبل.

المباراتان سيتم إقامتهما في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب.



العاصمة القطرية ستواصل استضافة دوري أبطال آسيا في الدور نصف النهائي والذي سيجمع بين الفائزين من مباراتي ربع النهائي.

وتُقام مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب يوم الأحد المقبل.



أوراوا ريد دياموندز الياباني كان الطرف الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تأهل عن منطقة الشرق.

وستُقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 29 أبريل/نيسان المقبل، والأخرى يوم 6 مايو/آيار.