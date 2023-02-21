شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس عودة "روقا " لوسط الزمالك أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب فيريرا فى الحفاظ على منطقة وسط الملعب واللعب بثنائى هجومى خلف التونسى سيف الدين الجزيرى لمساعدة الخط الخلفى بالإضافة لقطع الكرات وتسليمها لخط الهجوم فى أسرع وقت، خاصة فى الشوط الأول المتوقع أن يشهد هجوما من الفريق الضيف بغية إحراز هدف مبكر يربك حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض.
كان فيريرا استعان بمحمد أشرف روقا فى نهاية الشوط الثانى لمباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية للبطولة والتى أقيمت الجمعة الماضية بليبيا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بالتساوى مع المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع المريخ ، بينما خسر أولى مبارياته أمام شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة بهدف مقابل لا شىء.