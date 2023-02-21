شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة أسوان اليوم بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره أسوان على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى طاقم تحكيم مباراة الأهلى وأسوان مكون من "محمود البنا حكما للساحة، أحمد حسام وأحمد نوفل كمساعدين، إبراهيم محجوب حكما رابعا، محمد صباحي حكم الفيديو، عمر فتحي مساعد حكم الفيديو".

تعد هذه المباراة هى الثالثة التى يديرها محمود البنا للأهلى فى الدورى هذا الموسم، حيث أدار مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة وانتهت بفوز الأهلى 3/ 0، واحتسب ركلتى جزاء على الأهلى إلا أن محمود علاء وأحمد عادل ميسى أهدرا الركلتين ، وأدار مباراة الاهلى وانبى التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

محمود البنا كان قد أدار خمس مباريات للأهلى فى الدورى فى الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز فى الجولة الثامنة، وانتهت بفوز الأهلى أيضا بنتيجة 3-0، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والرابعة كانت أمام سموحة فى الجولة 23 للمسابقة وخسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخامسة كانت أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة 30 للمسابقة وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

أرقام البنا مع الأهلى

وإجمالا أدار محمود البنا 41 مباراة للأهلى، 37 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 31 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 60 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للأهلى.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

فى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.