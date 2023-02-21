شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس منح الفرصة للبدلاء أمام المقاولون خوفاً من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر منح الفرصة لدكة بدلاء الفريق، فى مباراة الدورى المرتقبة أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 19 من عمر الدورى، والتى يستضيفها استاد السلام.

ويخشى مدرب فيوتشر من سيطرة الإجهاد على القوام الأساسى للفريق، وذلك فى ظل ضغط مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكذلك الدورى، خاصة أن فيوتشر يستعد لمواجهة الجيش الملكى المغربى يوم الأحد المقبل.

وواصل فريق فيوتشر تدريباته أمس الاثنين دون الحصول على راحة بعد مواجهة بيراميدز يوم الأحد الماضى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده فى الدورى الممتاز إلى النقطة 37 متساوياً مع النادى الأهلى، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدورى، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.