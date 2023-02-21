شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مصرياً يشاركون فى منافسات بطولة أون فاير للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن منافسات بطولة اسكواش أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتى تبدأ 22 فبراير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث تعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار .

ويشارك فى منافسات الرجال كل من : يوسف إبراهيم، عمر مسعد، ومصطفى السرتى، محمد الشربينى، كريم الحمامى، ويحيى النوسانى .

أما فى منافسات السيدات فتشارك كل من: فريدة محمد ، ندى عباس ، ونادين شاهين، سنا إبراهيم وجنى شيحة .

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني، وتراجع على فرج إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين فى المركز العاشر.