شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة العربية لتنس الطاولة البارالمبية اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح، اليوم، منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة البارالميية، والتى تقام فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتستمر حتى بعد غد الخميس 23 فبراير.

وأقيم، أمس، الفحص الطبى للاعبين المشاركين، وكذلك وصول رئيس الاتحاد العربى والذى تم استقباله رفقة الأمين العام للاتحاد العربى.

ومن المقرر أن يقام الحفل فى الخامسة مساء على أن تقام المنافسات والمباريات اليوم وغدا الأربعاء، على أن تقام مباريات الفردى يوم الخميس اليوم الختامى للبطولة.

يذكر أن مصر تنظم بطولة مصر الدولية البارالمبية بصالة حسن مصطفى بأكتوبر أيام الجمعة والسبت والأحد، ويتولى عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة منصب مدير البطولتين.

ومن المنتظر نجاح البطولتين مثلما حدث فى البطولات التى تمت استضافتها مؤخرا، وهى البطولتان العربية والدولية للأسوياء، خلال سبتمبر وديسمبر الماضيين.