شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات مدافعه عمر فايد، والذى يخوض حالياً منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر مع المنتخب الوطنى.

وبدأ فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقى غريب استعداداته لمباراة فيوتشر المرتقبة، الأربعاء الماضى، بعد انتهاء راحة الـ 4 أيام التى حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على غزل المحلة في الدوري.

من جانبه أكد شوقى غريب أن النجاح ليس وليد الصدفة، فى إشارة إلى النتائج المميزة التى يحققها فريقه منذ بداية الموسم الجارى، وقال غريب فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، "عملنا من أجل هذ النجاح قبل بداية الموسم، وبدأنا بتكوين فريقا يضم لاعبين أصحاب أعمار أقل، نحن الفريق الوحيد الذي يلعب فيه الخماسي الأجنبي بشكل أساسي في كل مباراة، ما يعني أن نصف الفريق يعتمد على عناصر تمتلك القوة والسرعة والأداء الجماعي".

وأضاف مدرب المقاولون "الاستقرار الفني دائما ما يميز المقاولون وهذا الأمر لا يحدث إلا بمساندة الإدارة، وللعلم كنا نمتلك عروضا كثيرة للعديد من اللاعبين، تلقينا عرضا كبيرا ماليا من قبل من بيراميدز لضم عبدالرحمن خالد (جبنة) والأمر لم يكتمل بسبب اختلافنا على بعض الأمور البسيطة".

وعن حقيقة تلقيه عروضا من أندية أخرى، رد شوقى غريب قائلًا: "عندما أشعر بالراحة فى مكان ما لا أنظر لأى أمور أخرى، تركيزى دائما يكون مع المكان الذى أعمل فيه، وأحاول أن أقدم كرة قدم جيدة".