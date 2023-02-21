الإسماعيلية يجهز البنك لموقعة سيراميكا واتجاه لعودة جلال لتدريب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل فريق البنك الأهلي اليوم الثلاثاء فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع استعداد للقاء سيراميكا يوم 28 فبراير الجارى، فى الجولة العشرين من بطولة الدوري لتجهيز اللاعبين فنيا ونفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وحصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات بعد التعادل مع سموحة،

2/2 باستاد بتروسبورت في الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

ونتيجة لموقع الفريق بات الفريق وجهازه الفني وإدارة النادي تحت ضغط خاصة أن الفريق في أمس الحاجة لكل نقطة للخروج

من عنق الزجاجة gقربه من الهبوط للقسم الثاني.

وتردد مؤخرا أن هناك تفكير من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي لعودة خالد جلال للقيادة الفنية خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي لم يضف أي جديد بعد إقالة حلمي طولان وخليفته في القيادة الفنية أمير عبد الحميد المدرب العام الحالي للفريق البنكي خاصة أن الفريق كان في فترة جلال أفضل نتائج وأداءً