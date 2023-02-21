مُقابل 18 ألف دولار شهرياً .. أحمد شوبير يكشف عن رئيس لجنة الحكام الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رئيس لجنة الحكام الجديد، والمنتظر الإعلان عنه خلال الفترة المُقبلة، خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر شاشة «أون تايم سبورتس1» إن البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، على وشك أن يتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مُقابل حصوله على 18 ألف دولار راتبًا شهريًا، وسيكون متفرغا لإدارة لجنة الحكام.

وأشار شوبير إلى أن اتحاد الكرة المصري يراجع الآن عقود فيتور ميلو بيريرا، قبل الإعلان رسميًا عن توليه مهمة تطوير التحكيم المصري خلال الفترة المُقبلة.

وكشف شوبير عن أن موعد الإعلان سيكون بعد ساعات قليلة أو أيام.

جدير بالذكر أن الحكم الدولي السابق محمد فاروق، يتولى رئاسة لجنة الحكام، بصورة مؤقتة مُنذ رحيل مارك كلاتنبرج عن اللجنة .