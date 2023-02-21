حسام حسن يتصدر المشهد في ترشيحات مدرب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق عن رأيه في تجربة إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني مع الفراعنة ، مشيراً إلى أنه تعرض لظلم كبير .

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " إيهاب جلال تعرض للظلم مع المنتخب الوطني ، فلم يستطع العمل وسط هذه الأجواء ، وتمت الإطاحة به لمجرد خسارة الفراعنة أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القادمة ، وأرى أن اتحاد الكرة تسرع في اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "هناك العديد من المدربين يتم ترشيحهم لتدريب المنتخب أكثر من مرة مثل حسام حسن المدير الفني الحالي للنادي المصـري، وهو دائماً يتصدر المشهد في الاستفتاءات، ولم يقع عليه الاختيار؛ لذلك أعتقد أن توليه المهمة بات صعباً للغاية في الفترة المقبلة ".