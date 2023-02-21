شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخشى مفاجآت أسوان اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين، لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاث هزائم فى مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلى برباعية مقابل هدف فى كأس العالم للأندية وأخيراً أمام الهلال السودانى بهدف دون رد فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح المدرب السويسرى للاعبى الأهلى، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط فى الدورى المصرى بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصرى ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك فى الجولات الأخيرة للدوري.

وقاد كولر الأهلى فى 25 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية بسبب الإصابة فيما يستعيد الفريق جهود مدافعه خالد عبد الفتاح بعد انتهاء الإيقاف.

فى المقابل، يتمسك أيمن الرمادى المدير الفنى لأسوان بالخروج من مباراة الاهلى بنتيجة إيجايبة على غرار المباراة الكبيرة التى قدمها تماسيح النيل أمام الزمالك ليخطف النقاط الثلاث من أنياب الفارس الأبيض.

ويسعى أسوان لتحقيق مفاجأة جديدة فى الدورى، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بالزمالك عن طريق إستغلال تراجع الاهلى فنياً وبدنياً فى مبارياته الأخيرة ويعانى الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالى المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة فى تجنب التراجع البدني.

ويعول تماسيح النيل على تألق المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى والنيجيرى رافايل أباجو لاعب الوسط، بخلاف بعض العناصر المميزة، مثل إيفونا ومحمد حمدى زكى وعماد فتحي.