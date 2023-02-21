شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر القرار النهائى لقيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك اليوم القرار النهائى لقيد الثلاثى الجديد "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، بعد خروج قرار لجنة التظلمات عقب تسديد مسئولى الزمالك جزءا من المستحقات المالية التى أقرها مسئولو اتحاد الكرة.

وكان مسئولو الزمالك قاموا بتسجيل اللاعبين الثلاثة على سيستم الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى ووضعتهم فى قائمة الفريق، إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد اللاعبين بداعى عدم الحصول على جزء من المستحقات المالية، وهو ما جعل مسئولى النادى الأبيض يقومون بتصعيد الأمر للفيفا التى أقرت بأن الأمر شأن داخلى ويجب اتخاذ قرار نهائى فى هذا الأمر.

ويستعجل مسئولو الزمالك حسم الملف بشكل كامل للاستعانة بخدمات الثلاثى الجديد لسد العجز فى المراكز الثلاثة بالفريق، فى ظل النقص الكبير الذى يشهده الفريق فى كافة المراكز نظرا لكثرة الإصابات والإيقافات التى يعانى منها .

ويتدرب الثلاثى الجديد بشكل دائم مع الفريق مع وضع برنامج تدريبى خاص لهم من فيريرا المدير الفنى للفريق من أجل الإستعانة بهم بشكل فورى عند انتهاء الأزمة واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم.