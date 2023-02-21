شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه غزل المحلة فى مهمة البحث عن تصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى نظيره غزل المحلة، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه استاد الإسماعيلية، فى ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل 13 هدفًا واستقبل 21 هدفًا.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة نادر قمر الدولة، ويعاونه سمير جمال ومحمود عبد السميع مساعدين، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، بجانب محمد عباس قابيل حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.

وضمت قائمة المحلة لمباراة الإسماعيلى كلاً من: "أحمد ميهوب، عمرو شعبان، أحمد فوزى، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوى، أحمد الشيخ، خالد الاخميمى، طارق سامى، إيهاب سمير، أحمد الجعيدى، محمد بازوكا، حازم مرسى، إبراهيم عايش، حميد ماو، معاذ الحناوى، مصطفى العش، عبدالرحمن عاطف، تشارلز باسى، محمد نبيه ن جابريل اوريك مصطفى أسامة ديشا".