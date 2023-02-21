شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يلمح لرحيله فى نهاية الموسم.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ريال مدريد ضد نادي ليفربول بثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقد لمح مودريتش لاقتراب رحيله عن صفوف الفريق خصوصا وان عقده يقترب من الانتهاء مع الملكي بالصيف المقبل، ولم يجدد عقده حتى الان.

و قد اكد مودريتش بأن نادي ريال مدريد سيظل دائما نادي حياته بغض النظر عن ما سيحدث مستقبلا وذلك ما يقرب اللاعب بالفعل عن الرحيل في القريب العاجل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو المقبل، على أن يكون للاعب الحرية الكاملة في تحديد خطوته المقبلة، مع أحتمالية عودة اللاعب إلى توتنهام مجددا في نهاية مسيرته.

ولم يتوصل مودريتش حتى هذه اللحظة، لإتفاق مع مسئولي الفريق المدريدي حول تجديد تعاقده، منا يعطي إنطباعا قويا علي رحيل اللاعب فى الصيف المقبل.



مودريتش يكشف حظوظ الريال بمواجهة الليفر

وأوضح مودريتش أن مباراة ليفربول تمثل تحدي كبير للفريق، كما أن الفريق يبذل ما فى وسعه ليكون جاهزا لتلك المباراة الصعبة، لا سيما أن الريدز قد يريد الإنتقام لخسارته فى الموسم الماضي بنهائي دوري الأبطال.

مشيرا إلى أن مثل هذه المواجهات تمثل نهائي مبكر في البطولة، ولكن شدد على أن الفريق متحفز للوصول إلى المباراة النهائية والحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.