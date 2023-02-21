شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة حرس الحدود.. وتجهيز أوجولا وبوعيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

ووضع أحمد سامى برنامجا تدريبا خاصا للثنائى النيجيري صديق أوجولا والتونسى مليك بوعيو من أجل تجهيزهم بشكل قوى، للاستعانة بهم في المباريات، حيث تعرض النيجيري صديق أوجولا لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية حرمته من التواجد فى مباراة سيراميكا وإنبى والمصرى والزمالك، بالإضافة إلى مباراة البنك الأهلى الأخيرة لعدم جاهزيته بشكل كامل، ويخشى أحمد سامى من الدفع به لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى خاصة أنه من أهم العناصر في الفريق السكندرى.

بينما يواصل التونسى مليك بوعيو برنامج تجهيزه واستعادة مستواه البدنى، ليبدأ رحلته مع سموحة بعد الانتقال إليه في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلى التونسى، خاصة أن من أهم العناصر الذى سيعول عليها الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين ، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65 .

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.