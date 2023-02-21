شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يصطدم بفاركو للثأر والهروب من قاع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود نظيره فاركو، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة للثأر من هزيمة الدور الأول.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17.

ويدير المباراة تحكيميا هشام الفلال ويعاونه كل من: عدي عيد مساعدًا أول، حسن رمضان مساعدًا ثانيًا، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده محمد عطا.

وعقد طارق العشري جلسات نفسية مع لاعبي فاركو في الفترة الأخيرة طالبهم فيها بالفوز وتصحيح المسار وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، فيما حرص أحمد أيوب على رفع المعدلات البدنية للاعبي حرس الحدود استعدادا للمواجهة، أملا في تحقيق النقاط الثلاثة والابتعاد عن منطقة الهبوط في قاع الترتيب.