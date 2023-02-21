شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبي بيراميدز من انتفاضة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفنى لبيراميدز، بقيادة جايمى باتشيكو، لاعبى فريقه من انتفاضة فريق المصرى البورسعيدى، ورغبتهم الشديدة فى تحقيق الفوز، وهو ما سيجعل المواجهة المقبلة غاية فى الصعوبة.

وشدد باتشيكو على لاعبيه بضرورة طى صفحة الكونفدرالية، وعدم الوقوف كثيرًا على التعادل الإيجابى مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى مواجهة الجولة الثانية بدور مجموعات الكونفدرالية، والتركيز جيدًا فى مواجهة الدورى التى ستكون أمام المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

وكان تعادل فيوتشر مع بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف الفريق السماوى محمد حمدى، بينما تعادل محمد غنام لفيوتشر.