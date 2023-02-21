مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتضمن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 مواجهات هامة في دوري أبطال أوروبا وغيرها.

القمة الأكبر والأكثر انتظارًا ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد"، كما يلعب آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي.

ليفربول وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويعود الأهلي إلى منافسات الدوري المصري بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يواجه أسوان، فيما يلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة وحرس الحدود مع فاركو.

هناك أيضًا مباراة هامة للعرب في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، حيث يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الجامبي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ليفربول × ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

أسوان × الأهلي في الدوري المصري (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 1

الإسماعيلي × غزل المحلة في الدوري المصري (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

حرس الحدود × فاركو في الدوري المصري (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

جامبيا × تونس (16:00 مصر، 15:00 تونس) - beIN Sports HD 4

بنين × زامبيا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 4