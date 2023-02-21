الامارات | معاقبة مولودية الجزائر بخوض مباراة دون أنصاره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الاثنين مولودية الجزائر بخوض مباراة دون أنصاره وتغريمه ماليًا بسبب إلقاء مشجعيه لمقذوفات وألعاب نارية في مواجهة اتحاد بسكرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه العقوبة سيستقبل مولودية الجزائر في الجولة المقبلة من الدوري ضيفه أمل الأربعاء بدون جمهور. كما قررت اللجنة فرض عقوبات انضباطية ومالية على المدير العام لنادي وفاق سطيف كريم العرباوي.

وقضت اللجنة بمعاقبة العرباوي بحرمانه من الوجود في الملعب وغرفة تغيير الملابس لمدة شهر.

كما فرضت عقوبة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري على العرباوي بسبب عبارات مسيئة ضد حكم مباراة كأس الجزائر أمام شبيبة الساورة والتي انتهت بفوز الساورة وخروج وفاق سطيف من المسابقة على ملعبه.