شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يقرر تصعيد ثنائى الشباب فى المحلة بعد مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، تصعيد ثنائى الناشئين إسلام عوض من مواليد 2003 ومحمود عبد العزيز من مواليد 2002 للتدريب مع الفريق الأول في المرحلة المقبلة، عقب تألقهما فى مباريات دورى الجمهورية للشباب وآخرها أمام الأهلى، والتى نال الإشادة من صابر عيد المدير الرياضى

ويلعب إسلام عوض بمركز الديفيدر، حيث تم ضم اللاعب من فريق كوم حمادة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمقابل مادى 50 ألف جنيه، بينما محمود عبد العزيز يشغل مركز الهداف.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى، حيث ستقام على استاد الإسماعيلية في الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والخسارة في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات.