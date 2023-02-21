شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحسم موقف الونش من رحلة الفريق إلى تونس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الموقف النهائى لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى غداً الأربعاء.

وتعافى الونش من إصابته بالرباط الصليبى خلال الفترة الماضية وعاد للمشاركة مع الفريق فى التدريبات اليومية، ويأمل فيريرا اصطحاب اللاعب معه فى لقاء الترجى لسد الفراغ فى الخط الخلفى والذى أصبح مستباحا أمام هجوم المنافسين.

ويحتاج الزمالك لقدرات الونش بجانب حسام عبد المجيد نظرا لعدم وجود البديل الكفء نظرا لإصابة مصطفى الزنارى وعدم قيد محمود شبانه العائد من فترة إعارة مع سموحه السكندرى بسبب أزمة القيد بين الزمالك ومسئولى اتحاد الكرة.

ويعد محمود حمدى الونش أفضل مدافع بالدورى المصرى خلال الموسمين الماضيين إلا أن الإصابة بالرباط الصليبى التى لحقت به فى بداية الموسم الحالى أدت إلى تأثر الدفاع الزملكاوى وخسارته العديد من البطولات بسبب الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق كثيرا .