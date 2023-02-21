شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وأسوان اليوم الثلاثاء 21 / 2 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة أسوان فى جولة جديدة من الدورى المصرى من أجل تحقيق الهدف المنشود فى مواصلة الانتصارات، والانفراد بصدارة المسابقة، الذى يتربع عليها الأهلى، رغم تأجيل 3 مباريات له لظروف مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022.

موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى دورى الأبطال أمام صن داونز

خسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السودانى - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلى - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميرونى - المركز الرابع - دون نقاط.