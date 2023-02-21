شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة الترجى التونسى، بعدما حقق التعادل السلبى مع المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى المباراة التى جمعتهما باستاد شهداء بنينا فى ليبيا.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى، مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك و الترجى التونسى

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

حصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثانى بـ 3 نقاط.

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، سعياً لتحسين موقفه في المجموعة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.