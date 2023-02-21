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مختار مختار: برونو سافيو لا يصلح للأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أبدى مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق رأيه في صفقات القلعة الحمراء هذا الموسم ، سواء في فترة الانتقالات الصيفية ، أو الشتوية الماضية ، مشيراً إلى أن صفقات الفريق في الفترة الأخيرة ليست على المستوى المطلوب.

 

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وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " صفقات الأهلي الصيفية كانت قليلة للغاية و تمثلت في البرازيلي برونو سافيو و ثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين و مصطفى سعد ، و أرى أن سافيو لا يصلح تماماً لارتداء الفانلة الحمراء ، ولم يقدم أوراق اعتماده للجماهير حتى الآن ، سوى هدفه في

مرمى الزمالك بكأس السوبر المحلي ، كما أنه كثير افتعال الأزمات ".

و أضاف : " شادي حسين لم يحصل على الفرصة الكافية حتى الآن ، و يتعرض للظلم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، رغم أنه بدأ بشكل جيد هذا الموسم ،، كما أن الصفقات الشتوية التي انضمت للفريق لم تظهر ، ولا يمكن الحُكم عليها في التوقيت الحالي".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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