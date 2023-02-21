الهلال السودانى: الاهلي يحاول امتصاص غضب جماهيره

ياسر رشاد - القاهرة - يري الفاضل التوم مساعد رئيس نادي الهلال السوداني، ان الشكاوي التي تقدم بها مسؤولي النادي الأهلي، الي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاحداث الغاضبة التي شهدتها مباراة الفريقان ما هي الا محاولات لامتصاص غضب جماهير القلعة الحمراء.

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وقال الفاضل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " ملعب البلدوزر" والذي يقدمه مجدي عبد الغني، ان ما يفعله مسؤولي الاهلي خلال الساعات الماضية، من تقديم شكاوي ضد الهلال لدي الاتحاد الافريقي، ما هي الا محاولات لامتصاص غضب جماهير النادي الاهلي، والتي ابدت استيائها من هزيمة المارد الأحمر امام الهلال السوداني بهدف مقابل

لاشيئ، للمرة الأولي منذ عام ٢٠٠٧.

مشيراً الي ان الهلال استحق الفوز علي الأهلي وخاصه في الشوط الثاني للمباراة والذي شهد تفوق من جانب لاعبي الهلال علي المستوي الفني والبدني.

وكان الاهلى تلقي هزيمة من نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت عصر السبت الماضي في ام درمان ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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