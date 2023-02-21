مختار مختار: راضٍ عن مسيرتي التدريبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق رضاه التام عن مسيرته التدريبية في مشواره ، مشيراً إلى أنه تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة.

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وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN" : " راضِ بشكل كبير عن مسيرتي التدريبية طيلة السنوات الماضية ، و حققت نجاحات عديدة ، منذ تجربتي التدريبية الأولى حينما توليت تدريب النادي الأهلي عام 2001 قبل التعاقد مع المدير الفني الألماني ديكسي ، ثم تدريب غزل المحلة و بتروچيت و إنبي و غيرهم ".

و أضاف : " تجربتي مع بتروجيت كانت مميزة للغاية حيث تأهلت مع الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز عام 2007 و صنعنا توليفة مميزة من اللاعبين ،، و كذلك تجربة إنبي حينما حصد الفريق لقب كأس مصر عام 2011 على حساب الزمالك ".

و تابع: " تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة ،، ولم أحسم موقفي من العودة إلى التدريب ".

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