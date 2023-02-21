رئيس أسوان يطالب وزير الشباب بالمشاركة فى البطولة العربية للاندية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الشافعى صالح رئيس نادى أسوان أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بالموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى البطولة العربية للاندية في نسختها القادمة التى سوف تقام بالسعودية .

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وقال الشافعى صالح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد

الغنى آن لاعبى أسوان تسعى للفوز على الاهلى مثل ما قمنا بالفوز على الزمالك بالدورى.

وأضاف رئيس أسوان نعمل دائمًا على تسحين وضع الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

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