شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16، على ملعب "الأنفيلد".

يُذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول، ستكون على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 15 مارس القادم.

ويغيب عن صفوف ليفربول، كل من لويس دياز وتياجو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي للإصابة.

تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.