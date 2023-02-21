شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16، على ملعب "الأنفيلد".

يُذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول، ستكون على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 15 مارس القادم.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد، توني كروس وتشواميني بسبب المرض، كما يغيب فيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول

ومن المتوقع أن يعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، سيبايوس، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.