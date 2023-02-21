شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16، على ملعب "الأنفيلد".

يُذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول، ستكون على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 15 مارس القادم.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء قي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.