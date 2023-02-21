بيراميدز يستطلع رأى باتشيكو فى تجديد عقد شريف إكرامى

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القاهرة - سامية سيد - يستطلع مسئولو نادى بيراميدز رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى أمر تجديد تعاقد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تعاقد الحارس ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأصبح إكرامى بديلاً لأحمد الشناوى منذ أن عاد الأخير من إصابة الرباط الصليبى، ويرفض مسئولو الفريق السماوى البت فى أمر تجديد تعاقد إكرامى إلا بعد الحصول على موافقة باتشيكو.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى التأكد من رغبة باتشيكو فى استمرار شريف إكرامى، خاصة أنه حارس صاحب خبرات كبيرة، وإضافة قوية للفريق، وبدل كفء للشناوى، ويعد حافزا قويا لأحمد الشناوى ويدفعه للمحافظة على مستواه حتى لا يفقد المشاركة الأساسية ويعود شريف إكرامى لحراسة عرين بيراميدز.

وفى الوقت ذاته، يؤجل مسئولو بيراميدز حسم مصير الجنوب أفريقي فخرى لاكاى مهاجم الفريق السماوى، لحين الاقتراب من نهاية الموسم، حيث يرفض مسئولو بيراميدز الاستعجال فى تجديد تعاقد اللاعب لحين الاقتراب من نهاية الموسم حتى يتم تقييمه بشكل دقيق، لاسيما أن بيراميدز كان يرغب فى التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة الماضية فى ظل ضعف مستوى الهجوم، وتسجيل الأهداف عن طريق صناع الألعاب مثل رمضان صبحى وإسلام عيسى.