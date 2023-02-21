القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر للشباب فى كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

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القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر استعداداته لمواجهة نيجيريا المقرر لها غداً الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

ويعتلى منتخب السنغال للشباب صدارة المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب والتى تستضيفها مصر فى الوقت الحالى، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، فيما يأتى منتخب مصر فى المركز الثانى بنقطة وحيدة وبعدها موزمبيق فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ثم نيجيريا فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويقع الفراعنة الصغار فى المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فى حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائى أول منتخبين من كل مجموعة بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية، إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عام، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل

وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من دور ربع النهائى بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

مصر× نيجيريا

الأربعاء 22 فبراير الساعة 7 مساء

مصر× السنغال

السبت 25 فبراير الساعة 7 مساء

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

وتنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضى بجانب قنوات بى إن سبورتس الفضائية.

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلانى، إسلام عبد الله المتولى، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعى، ماجد هانى، محمد حمدى، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.