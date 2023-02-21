صحيفة فرنسية تصدم جماهير باريس سان جيرمان بشأن مستقبل ليونيل ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، لا يميل ناحية تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي ميسي مع نادي العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الحالي، أي صيف 2023.

وقبل وبعد مونديال قطر 2022، ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن المؤشرات الخاصة بتجديد عقد ميسي، في حديقة الأمراء، إيجابية وأن الأمر بات قريبًا

وأكدت التقارير آنذاك أن "البرغوث" الأرجنتيني لديه اتفاق مبدئي مع مسئولي باريس سان جيرمان فيما يتعلق بتجديد عقده.

واليوم، ذكرت شبكة "getfootballnewsfrance"، عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ليونيل ميسي لم يعد يميل ناحية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى الوجهات المحتملة أمام قائد منتخب الأرجنتين، من بينها العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

يشار إلى أن ميسي انتقل في صفقة مجانية إلى باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن برشلونة في أغسطس 2021، وشارك في 61 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 27 هدفًا وصنع 29.