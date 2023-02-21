شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى البطولة العربية لأندية الطائرة.. والأهلى أمام بنى ياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية فى ثانى أيام البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، النصر البحرينى مع السويحلى الليبى والوكرة القطرى مع خيبل اليمنى والميناء اليمنى مع كاظمة الكويتى والصداقة الفلسطينى مع الأهلى القطرى والسيب العمانى مع مصافى الشمال العراقى والأهلى المصرى مع بنى ياس الإماراتى فى السادسة مساء.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.