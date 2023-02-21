شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يدخل اليوم فى معسكر مغلق بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع للاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 28 فبراير الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، بالإضافة إلي تأهيل اللاعبين نفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة أمس، من التدريبات بعد التعادل مع سموحة، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.