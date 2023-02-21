ميار شريف تفتتح اليوم مشوارها فى بطولة ميريدا للتنس بالمكسيك

القاهرة - سامية سيد -

تفتتح فجر اليوم الثلاثاء، لاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة رقم 53 على مستوى العالم، مشوارها في بطولة ميريدا للتنس المقامة بالمكسيك، أمام المصنفة 68 عالميًا الإيطالية كاميلا جيورجي في الدور الأول.

وكانت ميار شريف قد فشلت في التأهل من دور الـ 16 لبطولة ليون المفتوحة للتنس، وجاء ذلك عقب خسارتها أمام التشيكية ليندا نوسكوفا "المصنفة رقم 56 عالميا" بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و2-6.

يذكر أن ميار شريف صعدت لهذا الدور، عقب انسحاب منافستها الكرواتية آنا كونجو، المصنفة رقم 142 عالميا، بالدور الأول الـ32، حيث فازت ميار في المجموعة الأولى 6-2 وتقدمت في الثانية 3-2، وذلك قبل انسحاب اللاعبة الكرواتية.